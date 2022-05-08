Украина

Рішення виконавчого комітету УАФ щодо змагань у сезоне-2021/22.

Виконком УАФ ухвалив кілька важливих рішень, пов’язаних зі збройною агресією РФ та режимом воєнного стану в Україні. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення Кубка України, Першої ліги, Другої ліги, жіночого чемпіонату та аматорського чемпіонату поточного сезону.

Турнірні таблиці у зазначених змаганнях мають підсумковий вигляд станом на 24 лютого 2022 року без визначення призерів.

Також Виконком УАФ подовжив термін проведення процедури атестації футбольних клубів до 30 червня 2022 року з можливістю подальшого відтермінування.

Раніше повідомлялося, що УАФ вирішила достроково завершити сезон УПЛ.