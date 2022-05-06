Украина: Первая лига

Олександр Каденко розказав про ситуацію в Першій та Другій лігах України.

Сезон у Першій та Другій лігах України дограно не буде через воєнний стан у країні після нападу з боку Росії.

Таким чином, турнірну таблицю було зафіксовано на момент 23 лютого.

"Ми провели нараду у Першій та Другій лігах. Насамперед було прийнято рішення про те, що ми не можемо завершити чемпіонат. Прийняли рішення визначити місця у турнірній таблиці згідно з місцями, які команди займали після останнього туру та до початку війни РФ проти України.

Вирішили створити робочу групу щодо відпрацювання питань переходів між лігами. В тому числі звертатимемося до УПЛ, щоб наші клуби, які посіли перше та друге місця, можливо, і третє з четвертим, мали змогу брати участь у змаганнях УПЛ.

Ми спілкувалися, і я впевнений, що разом ми знайдемо спільне та оптимальне рішення для всіх, щоб клуби, які здобули право піднятися з Другої до Першої ліги, щоб вони це право здобули та брали участь у чемпіонаті Першої ліги. Також думатимемо, як зберегти якомога більше команд, які є у Першій лізі.

Наразі немає прямої загрози існування клубів. Є деякі проблемні моменти у двох клубах Першої ліги. Вірю, що вони надалі існуватимуть та розвиватимуть український футбол. Є також проблеми у шести клубах Другої ліги.

Усі клуби висловили готовність розпочинати новий сезон. Також ухвалили рішення з 16-17 травня до 30 травня провести роботу і бути з усіма на контакті, дізнатися про ситуацію в клубах і розробляти формати змагань", - наводить слова президента ПФЛ Олександра Каденка ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що УАФ вирішила достроково завершити сезон УПЛ.