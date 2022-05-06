Украина: Первая лига

Доля команд, які виборювали виживання своїх лігах, вже вирішена.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала остаточне рішення щодо сезону-2021/22 у Першій та Другій лігах України.

Рада Професіональної футбольної ліги України затвердила турнірні таблиці Першої та Другої ліг станом на 24 лютого 2022 року. Команди, що посіли останні місця в групах А і Б Другої ліги, не вилітають і не припиняють членства в ПФЛ.

Щодо обміну між лігами та форматів змагань ПФЛ у сезоні-2022/2023, то для обговорення цих питань створено робочу групу, до якої ввійшли представники ПФЛ, УПЛ та УАФ. Запропонований нею проєкт у підсумку має бути затверджений Виконкомом УАФ.

Нагадаємо, лідером Першої ліги перед зупинкою сезону був Металіст, а Кривбас — другим. У Другій лізі головними претендентами на підвищення в класі були львівські Карпати та Лівий берег із групи А, а також МФК Металург та Скорук із групи Б.

Раніше президент ПФЛ Олександр Каденко розповів про ситуацію у Першій та Другій лігах України.