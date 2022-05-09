Украина

Очікується, що італійський фахівець повернеться до Серії А.

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі найближчим часом розірве контракт зі своїм нинішнім клубом, оскільки поточний сезон УПЛ не відновиться через російську військову агресію.

Як повідомляє Calciomercato, італійський фахівець повернеться працювати до Серії А, де він очолював Сассуоло до того, як приєднатися до "гірників" влітку минулого року.

За інформацією джерела, призначення Де Дзербі розглядає Наполі, хоча є великі шанси на те, що Лучано Спаллетті продовжить працювати в стані неаполітанців за підсумками поточного сезону.

Нагадаємо, раніше і сам Роберто Де Дзербі після останнього благодійного матчу на підтримку України заявляв, що, швидше за все, то був останній день його роботи в Шахтарі.