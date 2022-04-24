Італійський фахівець розповів про молодий талант Шахтаря та його перпективах.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
24 апреля 2022, 11:42
Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував майбутнє молодого таланту "гірників" Михайла Мудрика.
"Мудрик, Бондаренко, Судаков, Бондар, Трубін, Конопля – це ті молоді футболісти, якими клуб може пишатися.
Коли я приїхав сюди минулого червня, для мене було важливим, яким Шахтар буде на майбутнє. Тому що, коли закінчать кар’єру Пятов, Степаненко, Кривцов, Марлос, Алан Патрік, ми повинні бути готовими до цього і продовжувати грати з сильними гравцями. І ми знайшли цих сильних гравців у дуже короткі терміни.
Мудрик може грати в будь-якому чемпіонаті. Кілька днів тому я говорив з Сергієм Палкіним, і те, що я сказав вам, сказав і йому. Його пріоритетом залишається Шахтар, але якщо чемпіонату не буде і ми продовжимо перебувати в такому ж становищі, коли нічого не відомо, то на майбутнє треба шукати нову команду.
В такому випадку я б хотів допомогти Шахтарю продати футболістів у нову команду. Але ці трансфери мають мати правильно ціну. Я вважаю, що інші клуби не можуть просто скористатися становищем через війну і забрати цих гравців за напівдарма.
Я сказав Палкіну, що я хотів взяти 7-9 гравців, українців і бразильців. Тому що це дуже сильні футболісти, й вони можуть грати в будь-якому чемпіонаті", — сказав Де Дзербі у програмі Денисов Time.
Раніше Де Дзербі заявляв, що готовий очолювати Шахтар та тренувати його безкоштовно.