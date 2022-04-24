Украина

Італійський фахівець розповів про молодий талант Шахтаря та його перпективах.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував майбутнє молодого таланту "гірників" Михайла Мудрика.

"Мудрик, Бондаренко, Судаков, Бондар, Трубін, Конопля – це ті молоді футболісти, якими клуб може пишатися.

Коли я приїхав сюди минулого червня, для мене було важливим, яким Шахтар буде на майбутнє. Тому що, коли закінчать кар’єру Пятов, Степаненко, Кривцов, Марлос, Алан Патрік, ми повинні бути готовими до цього і продовжувати грати з сильними гравцями. І ми знайшли цих сильних гравців у дуже короткі терміни.

Мудрик може грати в будь-якому чемпіонаті. Кілька днів тому я говорив з Сергієм Палкіним, і те, що я сказав вам, сказав і йому. Його пріоритетом залишається Шахтар, але якщо чемпіонату не буде і ми продовжимо перебувати в такому ж становищі, коли нічого не відомо, то на майбутнє треба шукати нову команду.

В такому випадку я б хотів допомогти Шахтарю продати футболістів у нову команду. Але ці трансфери мають мати правильно ціну. Я вважаю, що інші клуби не можуть просто скористатися становищем через війну і забрати цих гравців за напівдарма.

Я сказав Палкіну, що я хотів взяти 7-9 гравців, українців і бразильців. Тому що це дуже сильні футболісти, й вони можуть грати в будь-якому чемпіонаті", — сказав Де Дзербі у програмі Денисов Time.

Раніше Де Дзербі заявляв, що готовий очолювати Шахтар та тренувати його безкоштовно.