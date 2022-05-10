Украина

Франческо Граціані поділився інформацією щодо майбутнього головного тренера "гірників".

Колишній нападник збірної Італії Франческо Граціані підтвердив інформацію про те, що головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі покине донецький клуб і повернеться до Італії.

Раніше повідомлялося, що італійський фахівець найближчим часом розірве контракт із "гірниками" через військову агресію з боку Росії, яка не дає можливості проводити матчі в Україні.

"Мій добрий друг, серйозний і надійний чоловік, який особисто знає де Дзербі, сказав мені, що Роберто обов'язково буде тренувати в Серії А в наступному сезоні", – наводить слова Граціані SassuoloNews.

Також ЗМІ зазначали, що можливим новим клубом Де Дзербі стане Наполі.