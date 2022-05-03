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Хавбек "гірників" поділився своїми думками перед від'їздом до розташування збірної України.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував благодійне турне "гірників", а також розповів про майбутній збір у розташуванні збірної України.

"Було емоційне прощання перед збірною. Все залежить від багатьох факторів. Можна сказати, що Де Дзербі разом із помічниками на 50 відсотків уже попрощався з командою, бо прогнозувати події далі ніхто не може. Вони зробили все, що могли і допомогли команді у лихоліття. Звичайно, ми всі сподіваємось, що в майбутньому буде і чемпіонат, і Ліга чемпіонів, а Роберто буде разом із командою.

Ми грали ці поєдинки, щоб принести трохи радості тим, хто виїхав з України, а люди, які перебувають у країні, змогли подивитися футбол по телевізору та відволіктися від усіх подій. Потрібно було зібрати гроші, щоб надати гуманітарну допомогу нашим людям, також важливо було підготуватися до національної збірної. Чесно кажучи, важко грати такі матчі – настрій зовсім не той. Про футбол, як і результат, практично ніхто не думає. Це було більше про допомогу людям і собі, щоб хоч у якихось кондиціях приїхати до розташування збірної.

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Збір національної команди? Я розумію, що у Олександра Васильовича Петракова є план, і якщо він вирішив зібратися за місяць до першої гри, значить, він має план підготовки. Через те, що немає матчів чемпіонату, він хоче, щоб збірники були всі в одному місці, тренувалися і працювали, адже так буде найлегше підвести всіх під один рівень. Наскільки це рішення було правильним, покаже результат, бо завжди результат є головною оцінкою, тим більше, у найважливіших матчах національної збірної.

Робитимемо все можливе, щоб підготуватися. Зараз ми приїдемо до збірної, трохи пізніше будуть хлопці з Динамо, і вже 5–6 числа більшість команди будуть у зборі. Потім ми очікуємо наших гравців з європейських чемпіонатів, поступово набиратимемо форму через товариські матчі, сподіваємося, вдасться добре підготуватися до Шотландії.

Ми чудово розуміємо, наскільки зараз тяжка ситуація в нашій країні. Наші воїни захищають країну від російського агресора і вони б'ються до кінця, до останньої краплі крові. Зрозуміло, що ми, виходячи на поле, маємо також боротися до останньої краплі крові, щоб здобути перемогу та вийти на чемпіонат світу. Наше основне завдання – підняти людям настрій та показати, наскільки сильна наша Україна", - наводить слова Степаненка прес-служба "гірників".

Раніше повідомлялося, що збірна України розпочала тренування у Словенії.