Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо, незважаючи на відсутність футболістів збірної України, продовжує цикл благодійних матчів у рамках європейського турне, за підсумками якого зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

Сьомим суперником "біло-синіх" стане естонська Флора з Таллінна, проти якої Динамо зіграє сьогодні, 13 травня, о 19:00 за київським часом. Гра відбудеться на стадіоні A.Le Coq Arena у Таллінні.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.

Зазначимо, що сьогодні київському Динамо виповнилося 95 років.