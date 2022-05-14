Украина

Півзахисник розповів про контрольну гру.

Динамо Київ у рамках чергового контрольного матчу грало проти естонської Флори і здобуло розгромну перемогу.

Олександр Андрієвський на прес-конференції прокоментував перемогу своєї команди у благодійному матчі.

"Хотів би насамперед подякувати Флорі, а також усім естонцям. Ми відчуваємо вашу підтримку, і це для нас дуже цінно у такий складний момент. Велике вам спасибі.

Що відбувається у думках у футболіста під час таких особливих матчів? Це складно передати словами (ледь стримує сльози). Насамперед думаю про наш народ, який зараз переживає важкий період. Ми віримо, що скоро все закінчиться нашою перемогою і залишиться у минулому, як страшний сон. Хочу подякувати європейським країнам, усім, хто підтримує Україну, це дуже цінно, ми всі це відчуваємо. Разом ми переможемо фашизм. Справді, зараз важко говорити безпосередньо про футбол.

Також хочу подякувати нашим захисникам, ЗСУ – вони більше, ніж герої. Ми всім серцем та душею з ними. Уся наша команда, тренерський штаб, персонал допомагає як може. Думаю, тут ми можемо бути найбільш ефективними для них та для нашої країни", — наводить слова півзахисника офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між Динамо Київ та Флорою.