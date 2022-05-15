Украина

Зірка Колоса, що воює у лавах ЗСУ, проти старту УПЛ під час війни.

Півзахисник Колоса Андрій Богданов не має симпатій до ідеї проведення чемпіонату України за межами нашої країни.

"Особисто моя думка: це недоцільно – грати у футбол під час воєнного стану десь на заході. Давайте спочатку звільнимо країну від орків, а потім думатимемо про футбол. Тому що мирні люди гинуть, міста руйнуються. Як ми гратимемо у футбол? А людям морально триматись і берегти себе.

Війна затягується, але головне – це перемога. Треба йти до неї та вірити. Футбол і решта потім. Зараз треба зібратися і працювати на перемогу країни, щоб вона залишилася цілою та зберегла міста. Без Донецька, Маріуполя, Харкова, який футбол? Тернопіль, Чернівці? Я не бачу сенсу. Я бачу сенс лише грати у цих усіх містах, які належать Україні.

Я хочу грати у футбол і своє життя пов'язувати з футболом. А ця ситуація — це поклик серця та допомога країні", - наводить слова Богданова ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення Богданов вступив до лав ТРО, а згодом склав присягу у військовій формі та з автоматом у руках.