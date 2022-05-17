Украина

Клуби отримали можливість зіграти матч.

У Польщі відбувся матч перенесеного 11 туру юнацького чемпіонату України між львівським Рухом U-19 та Інгульцем U-19.

Львівська команда знищила суперника із рахунком 1:6. Перші п'ять голів були забиті у першому таймі, у другому команди обмінялись забитими м'ячами.

Рух близький, щоб відправитись у Юнацьку лігу УЄФА. Їм попереду треба обіграти Колос U-19 та тоді вони обженуть Динамо та вийдуть у єврокубки.

Позаду залишився донецький Шахтар, а у Динамо на два бали більше. 20 травня відбудеться гра проти Колоса.

Інгулець – Рух 1:6

Голи: Бойко, 70 – Карабін, 6, 21, 38, Лях, 32, Роман, 45, Пастух, 67