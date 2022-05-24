Украина

Андрій Шевченко заявив, що Росії потрібно заборонити брати участь у спортивних змаганнях.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що усунення російських спортсменів від міжнародних турнірів має зберігатись до завершення війни в Україні.

"Ця війна жорстока. Це жахливо. Це геноцид. Для мене було важливо знайти спосіб допомогти своїй країні. Україна паралізована, неможливо керувати економікою, нас щодня обстрілюють, гинуть люди.

Багато футболістів збірної України не мали змоги тренуватися перед матчем проти Шотландії. Але я вірю, що диво можливе, бо знаю, яка у них мотивація.

Поки в Україні триває війна, жоден російський спортсмен не повинен бути допущений до участі у жодних змаганнях. Через Росію наші спортсмени позбавлені можливості займатися спортом. І їх можуть убити будь-якої миті", — наводить слова Шевченка Flliqqa з посиланням на BBC.

Раніше повідомлялося, що український фахівець досі не може працювати з іншими клубами.