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Українець поділився враженнями від двосторонньої гри.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував підготовку національної команди до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

"Це один з моментів підготовки для команди. Потрібно було дати хороший темп цій грі. Сьогодні була висока інтенсивність. Завтра будемо відновлюватись і готуватись до матчу з Шотландією. Нас попросили поставитись до цієї гри як до офіційної, тому всі хлопці виклались на 100 відсотків.

Було багато моментів. Головне в цій грі було – фізично витримати 90 хвилин і підготуватись. Може, якісь тактичні моменти відпрацювати в обороні і в атаці. Все було нормально. В першому таймі було трохи спекотно, але в другому вже краще", - сказав Маліновський в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.

Також зазначимо, що двостороння гра закінчилась із рахунком 1:1. Забитими м'ячами відзначилися Роман Яремчук та Артем Добвик, який реалізував пенальті.

Нагадаємо, матч між збірними України та Шотландії відбудеться 1 червня.