ЧМ-2022. Отбор

Футболіст вже прибув до національної команди.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував закінчення сезону у Серії А та підготовку до гри відбору на чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

"Прибув у чудовому настрої, адже команда давно не збиралася. Цієї тяжкої миті всі розуміють, наскільки важливо добре підготуватися й представити Україну на міжнародній арені. Звичайно, будемо намагатися потрапити на чемпіонат світу.

У нас в Аталанті був важкий сезон, оскільки був COVID, пошкодження в основних гравців, прийшло багато новачків на початку сезону. Не так просто показувати той футбол, в який грала Аталанта. Ми три роки поспіль виступали в Лізі чемпіонів, але після зими в другій частині чемпіонату втратили дуже багато очок, тому закінчили першість не так яскраво, як хотілося.

Але тренер сказав, що ми завжди викладалися на сто відсотків, проте трошки не щастило із суддями, які скасовували взяття воріт, фіксували порушення. Проте зараз клубний сезон завершено, хлопці пішли у відпустку, тож усі мої думки тільки зі збірною.

Я не готувався до останньої гри Аталанти, але виконував трохи специфічну роботу: одну частину — із командою, другу — у залі. Останнього тижня я готувався до прибуття до збірної. Немає втоми, немає тих проблем, які виникли перед Євро-2020. Я почуваюся добре. Потрібно гарно попрацювати, щоб підійти до матчу із Шотландією в найкращих кондиціях", — сказав Маліновський.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться першого червня. Почнеться гра о 21:45 за київським часом.