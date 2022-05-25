ЧМ-2022. Отбор

Український півзахисник висловився про підготовку до відповідального матчу проти шотландців у відборі на ЧС-2022.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі на національну збірну України очікує на гостьове протистояння з Шотландією.

Півзахисник "жовто-синіх" Руслан Маліновський поділився очікуваннями від цього поєдинку із шотландцями.

"Було дуже хороше навантаження вчора, інтенсивне тренування. Ми готуємось. Потрібно буде добре попрацювати перед цими матчами. Зінченка всі привітають з чемпіонством. Те, що було після матчу – це важливий момент, його підтримав стадіон. Те, як він переживає за Україну, – це видно по ньому.

Я хочу привітати його з чемпіонством. Вважаю, що це його не останнє чемпіонство. Ті, хто грають в Європі, повинні показувати, який у нас характер. Ми не можемо якісь інші речі робити на полі, але ми можемо показати на полі, який наш український дух і які ми люди всередині.

Коли всі приїдуть, почнеться більше тактичних моментів. Ми повинні згадати зв’язки, які були у нас на полі. Будемо готуватись. Цей збір, ці матчі мають трошки більшу вагу, ніж пару років тому", — заявив Маліновський в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк.