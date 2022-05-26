ЧМ-2022. Отбор

Футболісти отримали ігрову практику.

Збірна України продовжує підготовку до найважливішого поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу у Катарі.

Крім традиційних тренувальних занять сьогодні національна команда провела двосторонній поєдинок довжиною в 90 хвилин.

У двосторонці взяли участь 22 футболісти, у тому числі всі три присутні зараз у таборі збірної голкіпери. Усі польові гравці провели на полі по 90 хвилин.

Поєдинок закінчився бойовою нічиєю — 1:1. По м’ячу на свій рахунок записали Роман Яремчук (із гри) та Артем Довбик (із пенальті).

Нагадаємо, що шотландські фанати співатимуть гімн України на матчі відбору до чемпіонату світу-2022.