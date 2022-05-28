Український форвард може перебратися до італійського чемпіонату.
АРТЕМ ДОВБИК, СК ДНІПРО-1
28 травня 2022, 18:21
Нападник Дніпра-1 Артем Добвик може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Il Resto del Carlino.
За інформацією джерела, у послугах 24-річного українця зацікавлена Болонья, яка готова поборотися за футболіста з Торіно.
Раніше повідомлялося, що Добвик може перейти до Торіно, який може викласти за українця 12-15 мільйонів євро.
Минулого сезону Довбік забив 14 м'ячів та віддав п'ять результативних передач у 18 матчах за Дніпро-1.