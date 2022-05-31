Украина

У другій частині сезону вінгер виступав за польську Віслу.

Півзахисник київського Динамо Георгій Цитаішвілі може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Georgian Footy.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного грузина зацікавлений Ференцварош, який готовий розпочати переговори із киянами.

Георгій міг перебратися до Угорщини ще у березні, але тоді не склалося, а влітку Динамо відхилило пропозицію від клубу МЛС у розмірі 3 мільйонів доларів.

Другу частину сезону Цитаішвілі провів у складі польської Вісли на правах оренди. На його рахунку змій матчів, у яких він забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, за підсумками сезону Ференцварош, у якому виступає українець Олександр Зубков, виграв чемпіонат Угорщини та Кубок країни.