Украина

Президент України привітав команду з перемогою над Шотландією.

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України із перемогою в півфінальному матчі плей-офф Чемпіонату світу-2022.

"Є миті, коли не треба багато слів! Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли Перемогли, бо ми українці.

Радість нашим військовим, усій нашій країні. Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті. За наш жовто-блакитний прапор, за наш герб.

Вистоїмо, б'ємось, бо ми українці", — написав Президент в своему Telegram.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Шотландія — Україна.