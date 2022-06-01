ЧМ-2022. Отбор

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів півфінального поєдинку плей-офф відбору на ЧС-2022.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу національна збірна України відправилася в гості до Шотландії, за підсумками якого переможець зіграє з Уельсом за право виступити на мундіалі у Катарі.

Дивитися відео найкращих моментів цього протистояння ви можете на Football.ua.

0:1. Шотландія — Україна. Відео голу Андрія Ярмоленка (33 хвилина):

0:2. Шотландія — Україна. Відео голу Романа Яремчука (49 хвилина):

1:2. Шотландія — Україна. Відео голу Каллума Макгрегора (79 хвилина):

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