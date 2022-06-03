Украина

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри із Фарерськими островами.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі відбору Євро-2023 проти Фарерських островів (4:0).

"Ми очікували на дуже складний поєдинок, адже в цьому відбірному циклі Фарери вдома ще не програвали. Це дуже міцна команда. Я задоволений відповідальним ставленням наших футболістів до гри. Вони дуже мотивовано підійшли до матчу, у тому числі й через те, що відбувається в нашій країні, а те, що вони вміють грати у футбол, знають, мабуть, уже всі. Я вітаю всю Україну з перемогою, яку ми, перш за все, присвячуємо нашим військовим, які захищають наші рубежі.

Головними факторами перемоги, я думаю, стали надійність контролю м'яча, хороший вихід з оборони й добра робота в завершальній стадії, чим я особливо задоволений. Також мене порадувало, що ми почали більше бити по воротах із далекої дистанції.

Супряга не забивав уже майже три роки, тож я його заспокоїв перед матчем. Сказав, що головне не те, чи він заб'є, — головне, щоб команда виграла. У тому числі й за рахунок його якостей, якщо він буде вести гравця, чи ввірветься в зону, чи допоможе в пресингу. Головне, щоб ККД у нього був на високому рівні. Не треба, щоб він почувався так, ніби від нього всі вимагають забитого м'яча. Я хотів дещо зняти з нього тягар відповідальності. Дуже радий, що він сьогодні забив, і гадаю, що надалі він буде грати все краще.

Заміна Дідика відразу по перерві пов'язана з тим, що він дещо оступився на штучному газоні, який є дуже травмонебезпечним. На жаль, у нього через це покриття дуже неприємне ушкодження.

Зараз завдання номер один для нас — відновлення. Цілий день ми будемо добиратися до Стамбулу, і передусім треба добре відновитися, адже перехід зі штучного покриття на натуральне набагато важчий, ніж навпаки. Тож приділимо цьому максимум уваги", - наводить слова прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фарерські острови — Україна.