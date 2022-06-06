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Руслан Ротань поділився своїми думками після гри із Північною Македонією.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі відбору Євро-2023 проти Північної Македонії (4:0).

"Я задоволений діями команди в минулій грі. Хлопці продемонстрували характер. Я акцентував їхню увагу на тому, що легко в зустрічі з Північною Македонією не буде, оскільки ми знали, що суперник багато захищатиметься, тому простору попереду буде дуже мало. Ще раз похвалю підопічних за те, що вони з перших хвилин почали шукати щастя біля чужих воріт, не зменшуючи темпу, за що й були винагороджені після перерви.

На цей матч ми налаштовували команду по-особливому. Як і в поєдинку з Фарерами, ми намагалися грати для наших воїнів, усіх українців, яким зараз складно. Але був ще один момент. Ми попросили батьків футболістів записати відео з підтримкою команди. Я бачив, що очі в моїх підопічних горіли.

За цю перемогу я вдячний усій команді, але не можу не виділити Владислава Ваната, який вийшов на заміну на 65 хвилині й встиг віддати дві гольові передачі та двічі забити. Ми планували цю заміну із самого початку, оскільки розуміли: що ближче буде до кінця поєдинку, то глибше суперник захищатиметься. Так воно й сталося.

Зараз для нас знову найактуальніше питання — це відновлення футболістів, бо за три дні на нас чекає дуже складний матч проти французів. Для нас це буде поєдинок за шість очок", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Наступний матч між збірними України та Франції відбудеться 9 червня.