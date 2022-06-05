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Наставник української молодіжки поділився думками про матч із Північною Македонією.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував майбутній матч відбіркового циклу Євро-2023 проти Північної Македонії.

"Настрій гарний. Завжди приємно продовжувати працювати, коли ти перемагаєш, надто — доволі впевнено. Я попросив хлопців, щоб і у грі проти Північної Македонії в плані мотивації й настрою ми залишалися таким самим колективом, який б’ється один за одного, прагне досягнути результату. Сподіваюся, що так і буде.

Є невелика проблема з переходом після штучного поля на Фарерських островах на натуральне. Головні зусилля ми спрямували на те, щоб відновити хлопців.

За прогнозами лікарів, Роман Дідик випав на 7-10 днів. Сподіваємося, що до поєдинку із Францією його поставлять на ноги. Через наявні проблеми із центральними захисниками ми довикликали Валерія Дубка. Він приїхав, тож ми можемо перестрахуватися.

Балканські команди завжди були непоступливими, кусючими. Відзначу, що у збірної Північної Македонії є дев’ять легіонерів, які грають в іноземних клубах. Це говорить про те, що команда доволі серйозна. Незважаючи на втрату шансів на вихід із групи, македонці викликають тих самих виконавців, які працювали протягом усього відбору. Вони не омолоджували команду, продовжують грати тим самим складом. Матч буде серйозний, потрібно поставитися до нього відповідально.

Травми вносять свої корективи. Треба враховувати те, що в нас залишилися ще три поєдинки. Можливо, деяким гравцям потрібно більше часу на відновлення. Гадаю, у нас будуть зміни у складі, адже ми думаємо не тільки про наступну гру", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч між збірними України та Північної Македонії відбудеться сьогодні, 5 червня, о 20:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.