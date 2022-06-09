Украина

Каталонці жадають підписати бразильця.

Барселона розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "синьо-гранатові" хочуть підписати захисника донецького Шахтаря Додо.

У стані каталонців бачать у бразильському футболісті заміну для Сержіньо Деста, який, ймовірно, покине команду.

Додо виступає за Шахтар з 2018 року. Минулого сезону він провів 26 матчів, у яких відзначився чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Шахтар відхилив пропозицію Фіорентини щодо Додо.