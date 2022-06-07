Украина

Італійський клуб пропонував за бразильця вісім мільйонів євро.

Донецький Шахтар відхилив пропозицію Фіорентини щодо трансферу захисника Додо. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "фіалок" запропонувало "гірникам" вісім мільйонів євро, але ця сума не влаштувала донецький клуб.

Очікується, що Фіорентина зробить ще одну пропозицію, але "гірники" наполягають на сумі 15 млн євро.

Нагадаємо, Додо виступає за Шахтар з 2018 року. Минулого сезону він провів 26 матчів, у яких відзначився чотирма результативними передачами.