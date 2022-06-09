Полтавці отримали нового головного тренера.
Віктор Скрипник, getty images
09 червня 2022, 21:01
Ворскла підписала контракт з Віктором Скрипником, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.
Колишній головний тренер луганської Зорі розпочне роботу 1 липня. Інші деталі угоди з фахівцем не розголошуються.
Луганська Зоря під керівництвом Віктора Скрипника двічі виборювала бронзові медалі УПЛ, а також доходила до фіналу Кубка України.
Нагадаємо, що раніше Віктор Скрипник перебував у сфері інтересів провідного угорського клубу – Ференцвароша.