Украина

Полтавці отримали нового головного тренера.

Ворскла підписала контракт з Віктором Скрипником, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Колишній головний тренер луганської Зорі розпочне роботу 1 липня. Інші деталі угоди з фахівцем не розголошуються.

Луганська Зоря під керівництвом Віктора Скрипника двічі виборювала бронзові медалі УПЛ, а також доходила до фіналу Кубка України.

Нагадаємо, що раніше Віктор Скрипник перебував у сфері інтересів провідного угорського клубу – Ференцвароша.