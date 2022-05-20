Украина

Гравець Зорі прокоментував можливий перехід спеціаліста до іншої команди.

Півзахисник луганської Зорі Єгор Назарина прокоментував можливий вихід головного тренера команди Віктора Скрипника в іншу команду.

Раніше у пресі з'явилася інформація про те, що Скрипник може очолити Погонь із Польщі.

"Особисто я з Віктором Анатолійовичем не розмовляв. Я думаю, у нього зараз теж турботи зовсім інші. Я прочитав також у новинах цю інформацію, що Віктор Анатолійович може очолити Погонь.

Єдине, що я знаю: ми із цією командою грали на зборах. Непогана команда. Я заходив, дивився турнірну таблицю Польщі – вони зараз виборюють чемпіонство. Тому, моя думка, що це непоганий варіант", – наводить слова Назарини ТК Футбол 1/2/3.

Також українець розповів про військову агресію з боку Росії.

"Деякі люди спокійно реагують на новини. Я навпаки стаю все злішим. Переживаю за країну та людей. Ті, хто підтримує цю війну – нелюди. Тому такої країни, як Росія, для мене більше не існує. Ким потрібно бути, щоб спокійно реагувати на те, що відбувається? Якою людиною треба бути, щоб це підтримувати?", — додав Назарина.

Раніше повідомлялося, що Скрипник та українські гравці Зорі залишилися у Запоріжжі.