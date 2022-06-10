Украина

Український фахівець розповів про свої подальші плани.

Колишній головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував свій відхід з полтавської команди.

"У мене немає жодних образ на Ворсклу. Я на ці теми взагалі не хочу навіть розмовляти. Звичайно, я хочу й надалі тренувати. На цьому життя не закінчується. Життя триває.

У мене були пропозиції, але я не хочу розкручувати цю тему. Зараз найголовніше, щоб війна закінчилася, а потім уже думатимемо про футбол. Будуть пропозиції – я із задоволенням прийму. Хто мені перший запропонує — туди і піду", — наводить слова Максимова ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, новим головним тренером Ворскли став Віктор Скрипник, який раніше очолював луганську Зорю.