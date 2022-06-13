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Україна зіграє у плей-офф за право зіграти на молодіжному чемпіонаті Європи.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував перемогу над Вірменією у матчі відбору Євро-2023.

"Настрій хлопців у матчі, який, по суті, нічого не вирішував, мені сподобався. Мотивація була на хорошому рівні. Ми попросили команду зіграти для наших воїнів, які борються за нашу незалежність.

В результаті маємо те, що маємо. Ми могли розраховувати на більше, але задоволені й таким результатом. Попереду в нас плей-офф за право потрапляння на чемпіонат Європи. Тому відразу після гри з Вірменією ми починаємо готуватися до цих поєдинків і чекати 21 червня, коли відбудеться жеребкування.

Щодо минулої гри, у мене немає запитань до команди. Ще раз повторюся, мені сподобався настрій. Те, про що ми домовилися перед поєдинком, футболісти виконали. Так, були деякі помилки, але над їхнім усуненням ми працюватимемо. Ми дозували навантаження, і це допомагало хлопцям підходити до кожного матчу в хорошому тонусі.

Незважаючи на всі проблеми, важливо, щоб чемпіонат стартував. Якщо виходити із суто спортивних моментів, то я вже переживаю за плей-офф. Хочеться, аби наші гравці підійшли до цих матчів в ігровому тонусі", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Команда Руслана Ротаня посіла друге місце групи H, набравши 23 очки у десяти матчах. Перше місце посіла Франція із 26 очками.

На Football.ua доступний відеоогляд матчу Вірменія – Україна.