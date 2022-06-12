Команда завершила груповий етап відбору до Євро-2023 на мажорній ноті.
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12 червня 2022, 19:52
В останньому турі групового етапу відбору до Євро-2023 збірна України до 21 років впевнено переграла однолітків з Вірменії.
Підопічні Руслана Ротаня зусиллями Кулієва та Вівчаренко у другому таймі змогли впоратись із масованою обороною суперників та завершили свої виступи на цій стадії турніру на другому місці, поступившись Франції трьома очками.
Тепер збірну України очікує плей-офф за потрапляння на Євро, а жеребкування відбудеться 21 червня.
Вірменія U-21 — Україна U-21 0:2
Голи: Кулієв, 50, Вівчаренко, 68
Попередження: Хамоян, Акопян