U-21

Команда завершила груповий етап відбору до Євро-2023 на мажорній ноті.

В останньому турі групового етапу відбору до Євро-2023 збірна України до 21 років впевнено переграла однолітків з Вірменії.

Підопічні Руслана Ротаня зусиллями Кулієва та Вівчаренко у другому таймі змогли впоратись із масованою обороною суперників та завершили свої виступи на цій стадії турніру на другому місці, поступившись Франції трьома очками.

Тепер збірну України очікує плей-офф за потрапляння на Євро, а жеребкування відбудеться 21 червня.

Вірменія U-21 — Україна U-21 0:2

Голи: Кулієв, 50, Вівчаренко, 68

Попередження: Хамоян, Акопян