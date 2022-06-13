U-21

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу кваліфікації молодіжного Євро.

Збірна України серед юнаків віком до 21 року напередодні проводила останній поєдинок групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи-2023, не маючи при цьому змоги ані покращити, ані погіршити власне турнірне становище. Власне, колектив Руслана Ротаня виграв звітну гру за рахунок двох голів поперерві, і наразі посідає другу сходинку в рейтингу команд, які йдуть другими в своїх групах.

Огляд матчу

Вірменія U-21 — Україна U-21 0:2

Голи: Кулієв, 50, Вівчаренко, 68

Вірменія U-21: Карапетян — Сімонян, Губасарян, Казарян, Манукян (Галстян, 77) — Шагоян, Хамоян, Григорян (Акопян, 77) — Агасарян (Мкртчян, 60), Оганесян (Тарахчян, 70), Мирзоян.

Україна U-21: Фесюн — Капінус (Сич, 46), Таловеров (Дубко, 69), Боль, Вівчаренко — Брагару (Хлань, 46), Желізко, Білошевський (Судаков, 46) — Кухаревич (Алефіренко, 59), Супряга, Кулієв.

Попередження: Хамоян, Акопян.