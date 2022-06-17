Украина

Захисник Динамо висловився щодо підготовки команди до нового сезону.

Захисник київського Динамо Микита Бурда прокоментував подїї в країні, що пов'язані із черговим актом військової агресії з боку Росії.

"Футбол — це наша робота. Я вважає, що ми повинні грати, адже це свого роду спосіб для людей дещо відволіктись від війни.

Дуже нелегко пережити стільки травм, скільки було в мене. Я дуже люблю футбол і хочу в нього грати, щоб радувати вболівальників своєю грою.

Вчора я повернувся до Києва та застав повітряні тривоги. Спочатку було дещо страшно, мандраж по тілу був. Згодом до всього звикаєш. Найкраще місце на Землі — це дім, тому не дивлячись ні на що я люблю Київ. Хай будуть тривоги, але вдома бути краще", — вважає Бурда.

Раніше повідомлялося, що Динамо вийшло з відпустки, а перші гравці вже пройшли медогляд.

Окрім Бурди ситацію в країні прокоментував також Денис Антюх.