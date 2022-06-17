Украина

Полтавці пролонгували співпрацю.

Ворскла працює на трансферному ринку у пошуках посилення складу, але не забуває і про внутрішні ресурси.

Як повідомляє офіційний сайт полтавців, клуб продовжив угоди з двома досвідченими футболістами – Володимиром Чеснаковим та Сергієм Яворським.

Контракти обох футболістів було продовжено на один рік.

Вже скоро Ворскла вирушить на закордонний навчально-тренувальний збір до Польщі, де до колективу мають приєднатися легіонери.

Нагадаємо, що Ворсклі дістався АІК в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.