Полтавці пролонгували співпрацю.
Чеснаков та Яворський, фото Ворскла
17 червня 2022, 20:25
Ворскла працює на трансферному ринку у пошуках посилення складу, але не забуває і про внутрішні ресурси.
Як повідомляє офіційний сайт полтавців, клуб продовжив угоди з двома досвідченими футболістами – Володимиром Чеснаковим та Сергієм Яворським.
Контракти обох футболістів було продовжено на один рік.
Вже скоро Ворскла вирушить на закордонний навчально-тренувальний збір до Польщі, де до колективу мають приєднатися легіонери.
Нагадаємо, що Ворсклі дістався АІК в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.