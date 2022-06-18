Украина

Бразильський футболіст покине Шахтар.

Півзахисник Шахтаря Маркіньос Сіпріано, який минулого сезону провів на правах оренди у складі Сьона, привернув увагу іноземних клубів.

Як повідомляє видання Goal, бразильський футболіст може перебратися до швейцарських Сьону, Янг Бойзу чи німецького Штутгарта.

Відмітимо, Маркіньос перебрався до Шахтаря у 2018 році. З того часу він зіграв 26 матчів, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Сіпріано зацікавив Брентфорд, Герту та Андерлехт.