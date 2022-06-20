Украина

Капітан команди залишив львів'ян після трьох проведених сезонів.

Рух на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з капітаном команди Ярославом Мартинюком.

Угода 33-річного українця закінчилася і сторони ухвалили рішення не продовжувати договір.

Мартинюк виступав за Рух із 2019 року. На його рахунку 59 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.

До Руху Мартинюк виступав за київський Арсенал, Карпати, солігорський Шахтар, узбецький Алмалик та кіпрський Ерміс.

За підсумками минулого достроково завершеного сезону УПЛ Рух зайняв 11 місце.