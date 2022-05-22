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Григорій Козловський висловив свої думки щодо нового сезону чемпіонату України.

Президент львівського руху Григорій Козловський прокоментував майбутнє нового сезону української Прем'єр-ліги.

"Я за те, щоби чемпіонат України відбувся в Україні. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб він відбувся для наших людей. Рух готовий грати під повітряними тривогами та бомбардуваннями. Це наш фронт. Важливо показати, що навіть під час війни українці залишаються незламними.

Якщо грати вдома буде неможливо, то потрібно збиратися клубам та вирішувати це питання. Як вирішить більшість так і буде. Можна зіграти у Польщі, Угорщині, Словаччині. Ми можемо їздити на ігри та повертатися назад, щоб залишатися зі своїми сім'ями, воїнами та народом. До речі, у Польщі два мільйони біженців із України, які можуть нас підтримувати на матчах. У Туреччині організувати це буде складніше з погляду логістики.

Ще не знайшовся той, хто зупинить життя в Україні. Ми — предки козаків та тисячу років захищали свою незалежність та культуру. Ми маємо провести чемпіонат України. Упевнений, що все буде гаразд", - наводить слова Козловського ТК Футбол 1/2/3.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко розповів, які варіанти розвитку подій можуть бути у сезоні-2022/23.