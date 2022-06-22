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Ярослав Кентош поділився своїми думками після жеребкування плей-офф відбору Євро-2023.

Головний тренер молодіжної збірної Словаччини Ярослав Кентош прокоментував результати жеребкування пел-офф відбору Євро-2023, за підсумками якого словакам належить зіграти проти України.

"На нас чекає сильний суперник, адже кожна команда, яка потрапила в плей-офф, має гарні якості. Ми будемо готуватися до двоматчевого протистояння й маємо велике бажання кваліфікуватися на європейську першість. Треба зробити детальний аналіз суперника, і на цьому ми зараз і зосередимося.

Пройшло багато часу від того матчу на Кубку Антальї в 2021 році. Збірна України є висококласною командою, у її складі багато гравців донецького Шахтаря та київського Динамо. Думаю, що це протистояння матиме мало спільного з тим, що було на Кубку Антальї", - наводить слова Кентоша прес-служба Словацького футбольного союзу.

Раніше своїіми думками про майбутні матчі поділився головний тренер збірної України Руслан Ротань.