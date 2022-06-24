Украина

Румунський тренер розкритикував свого співвітчизника, який зараз працює в Україні.

Румунський фахівець Іоан Сдробіш прокоментував тренерську кар'єру головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу.

Зокрема, Сдробіш звинувачує Луческу в поразці Румунії від Північної Ірландії з рахунком 0:1 у 1985 році, через який "триколірні" пропустили ЧС-1986.

"Я більше не хочу промовляти його ім’я. Попри всю повагу до того, що він зробив в Україні та Туреччині, він взяв великі гроші. Він любить гроші, нехай собі живе з ними до 100 років.

З Північною Ірландією йому потрібно було зіграти 0:0, а він програв 0:1. Коли вам потрібен результат, то ви заради нього граєте. Ми б пройшли кваліфікацію.

Потім він пішов в Туреччину, круто. Ще в Італію. На рахунку Луческу три вильоти — Піза, Брешія і Реджана", — наводить слова Сдробіша GazetaSportTurilor.

Раніше Луческу відреагував на хибні чутки у пресі, що він не приїхав до Києва разом із командою.