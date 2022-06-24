Тренер закарпатського клубу дав прогноз на наступний розіграш чемпіонату України.
Володимир Шаран, dynamo.kiev.ua
24 червня 2022, 11:40
Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував розклад сил для майбутнього сезону української Прем'єр-ліги, а також розповів про цілі та проблеми власної команди.
"Сподіваємось, що УПЛ надасть дозвіл проводити матчі на двох стадіонах в Ужгороді: футбольному полі Минай та стадіоні Авангард.
У мене відбулася розмова із президентами клубу. Він сказав, що головне завдання наступного сезону — залишитися в УПЛ.
Важко сказати, яким буде рівень чемпіонату. Ми з керівництвом клубу думали, що дислокація клубу може залучити футболістів до команди, тому що Ужгород є одним із найбезпечніших міст України сьогодні. На жаль, коли я зв'язувався з гравцями, яких хотів би бачити у команді, вони відмовлялися. Футболісти роблять вибір на користь клубів із найкращими фінансовими умовами.
Фаворитом наступного сезону буде Динамо. Дніпро-1 має проблеми зі складом. Найстабільнішими командами зараз є Олександрія та Колос. Вважаю, що вони мають боротися за нагороди у майбутньому сезоні", — наводить слова Шарана ТК Футбол 1/2/3.
Раніше Шаран розповів про фінансові можливості Миная.