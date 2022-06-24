Украина

Луганці можуть отримати нового головного тренера.

Після завершення співпраці з Віктором Скрипником луганська Зоря перебуває у пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, новим головним тренером команди стане нідерландець Патрік ван Леувен.

Зазначимо, що раніше він був керівником академії донецького Шахтаря, працював в академії Феєнорда, був спортивним директором Маккабі з Тель-Авіва, а потім і головним тренером.

Нагадаємо, що раніше українські клуби, серед яких і Зоря, визначились, у яких містах проведуть єврокубкові матчі.