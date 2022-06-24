Луганці можуть отримати нового головного тренера.
Патрік ван Леувен, getty images
24 червня 2022, 19:53
Після завершення співпраці з Віктором Скрипником луганська Зоря перебуває у пошуках нового головного тренера.
Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, новим головним тренером команди стане нідерландець Патрік ван Леувен.
Зазначимо, що раніше він був керівником академії донецького Шахтаря, працював в академії Феєнорда, був спортивним директором Маккабі з Тель-Авіва, а потім і головним тренером.
Нагадаємо, що раніше українські клуби, серед яких і Зоря, визначились, у яких містах проведуть єврокубкові матчі.