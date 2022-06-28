Украина

Луганський клуб тренуватиметься у Польщі.

Сьогодні, 28 червня, луганська Зоря вийшла з відпустки та зібралася у Львові. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Вже завтра, 29 червня, футболісти відправляться на навчально-тренувальні збори, які відбудуться у Польщі, у передмісті Варшави.

У Польщі команда проведе низку контрольних поєдинків, а імена суперників стануть відомими пізніше.

Першочергове завдання футболістів — підготуватися до сезону, а також до матчів у Лізі конференцій.

Нагадаємо, Зоря свій шлях у Лізі Конференцій розпочне з третього раунду кваліфікації. Жеребкування цієї стадії пройде 18 липня, а матчі відбудуться 4 та 11 серпня.

Зазначимо, що сьогодні Зоря оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Патрік ван Леувен.