Луганський клуб тренуватиметься у Польщі.
ФК Зоря
28 червня 2022, 11:59
Сьогодні, 28 червня, луганська Зоря вийшла з відпустки та зібралася у Львові. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Вже завтра, 29 червня, футболісти відправляться на навчально-тренувальні збори, які відбудуться у Польщі, у передмісті Варшави.
У Польщі команда проведе низку контрольних поєдинків, а імена суперників стануть відомими пізніше.
Першочергове завдання футболістів — підготуватися до сезону, а також до матчів у Лізі конференцій.
Нагадаємо, Зоря свій шлях у Лізі Конференцій розпочне з третього раунду кваліфікації. Жеребкування цієї стадії пройде 18 липня, а матчі відбудуться 4 та 11 серпня.
Зазначимо, що сьогодні Зоря оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Патрік ван Леувен.