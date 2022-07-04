Полтавці підписали екс-форварда Металіста-1925.
Марлісон, фото Фігейренсе
04 липня 2022, 21:31
Ворскла підписала контракт з нападником Фігейренсе Марлісоном, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.
Стверджується, що футболіст перебрався до табору полтавців на правах орендної угоди терміном на один рік.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Марлісона у 400 тисяч євро. Минулого сезону на його рахунку 15 матчів в українських турнірах у складі Металіста-1925. Марлісон відзначився шістьма голами.
Відзначимо, що у бразильця закінчилася орендна угода з харків'янами і він повернувся до Фігейренсе, де присвячував голи нашому народу.