Украина

Полтавці підписали екс-форварда Металіста-1925.

Ворскла підписала контракт з нападником Фігейренсе Марлісоном, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Стверджується, що футболіст перебрався до табору полтавців на правах орендної угоди терміном на один рік.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Марлісона у 400 тисяч євро. Минулого сезону на його рахунку 15 матчів в українських турнірах у складі Металіста-1925. Марлісон відзначився шістьма голами.

Відзначимо, що у бразильця закінчилася орендна угода з харків'янами і він повернувся до Фігейренсе, де присвячував голи нашому народу.