Украина

Український форвард повертається до полтавської команди.

Полтавська Ворскла відкликала з оренди нападаючого Юрія Козиренка, який виступав за Іслоч. Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу.

Нагадаємо, Козиренко виступав за Іслоч півтора роки. За цей час він провів 48 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Зазначимо, що перед стартом нового сезону чемпіонату Білорусі Козиренка було обрано як капітана команди.

Раніше повідомлялося, що Йоонас Тамм попрощався з Ворсклою.