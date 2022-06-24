Полтавці забили чотири м'ячі у ворота суперника.
ФК Ворскла
24 червня 2022, 14:10
Ворскла продовжує підготовку до нового сезону в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба полтавців.
У контрольному матчі команда Віктора Скрипника зустрічалася з Гірником-Спорт, якому полтавці забили чотири м'ячі.
У складі Ворскли результативними ударами відзначилися Артем Кулаковський, Тарас Голобородько, Вадим Бугай та Денис Галата.
Нагадаємо, вже в липні Ворскла стартує у кваліфікації Ліги конференцій, де її суперником буде шведський АІК.