Украина

Полтавці забили чотири м'ячі у ворота суперника.

Ворскла продовжує підготовку до нового сезону в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба полтавців.

У контрольному матчі команда Віктора Скрипника зустрічалася з Гірником-Спорт, якому полтавці забили чотири м'ячі.

У складі Ворскли результативними ударами відзначилися Артем Кулаковський, Тарас Голобородько, Вадим Бугай та Денис Галата.

Нагадаємо, вже в липні Ворскла стартує у кваліфікації Ліги конференцій, де її суперником буде шведський АІК.