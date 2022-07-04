Украина

Мюнхенці хочуть підписати вінгера киян.

Баварія продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно. Мюнхенці не забувають працювати на перспективу.

Як повідомляє видання Sky Germany, чемпіон Німеччини націлився на вінгера Динамо Київ Самбу Діалло.

У стані мюнхенців розуміють, що це підписання на майбутнє та готові дати сенегальцеві можливість прогресувати у молодіжній команді.

Зазначимо, що нинішня угода юного вінгера з київським клубом розрахована до кінця 2026-го року.

Нагадаємо, що за Самба Діалло вишикувалася черга з сильних клубів, які готові поборотися з Баварією.