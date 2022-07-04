Мюнхенці хочуть підписати вінгера киян.
Самба Діалло, фото Динамо К
04 липня 2022, 21:58
Баварія продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно. Мюнхенці не забувають працювати на перспективу.
Як повідомляє видання Sky Germany, чемпіон Німеччини націлився на вінгера Динамо Київ Самбу Діалло.
У стані мюнхенців розуміють, що це підписання на майбутнє та готові дати сенегальцеві можливість прогресувати у молодіжній команді.
Зазначимо, що нинішня угода юного вінгера з київським клубом розрахована до кінця 2026-го року.
Нагадаємо, що за Самба Діалло вишикувалася черга з сильних клубів, які готові поборотися з Баварією.