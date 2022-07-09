Германия

Мюнхенці дуже хочуть роздобути нідерландського захисника.

Баварія продовжує активну роботу щодо посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, німецький клуб націлився на захисника Ювентуса Маттейса Де Лігта та зробив солідну пропозицію.

Джерело стверджує, що Баварія готова заплатити за нідерландця 75 мільйонів євро одразу та 15 мільйонів євро у вигляді бонусів. Відповідь туринців поки що невідома.

Минулого сезону де Лігт провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист. Його контракт із клубом розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Челсі готовий витратити 80 мільйонів євро на Маттейса Де Лігта, але Ювентус хоче більше за свого гравця.