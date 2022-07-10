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Наставник Металіста 1925 розповів про підготовку до нового сезону.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Валерій Кривенцов прокоментував початок підготовки команди до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Ви знаєте щодо комплектації команди, то частина гравців від нас пішли. Це 11 футболістів. 10 та плюс Фабіньо, який знаходиться у нас на контракті, але в силу обставин він в Бразилії та сюди приїжджати не хоче. Я дуже ціную тих хлопців, які лишились з нами, які вирішили продовжити розпочату справу. Вони знають наші вимоги і це дуже важливо. Фактично, "кістяк" команди ми зберегли.

Зараз велика група гравців знаходиться на перегляді. Працюємо у дворазовому режимі. Вранці — це, як правило, тренажерна зала та бігова робота, а ввечері вже робота на футбольному полі. У такому режимі до 15 липня, 16 липня команда отримає вихідний. І потім розпочнеться другий етап підготовки, де вже будуть ігри. Інформацію про них ми озвучимо додатково.

Щасливе ми знаємо добре, переїхали сюди. Тут є усі умови, хороша база, три тренувальних поля, плюс одне ігрове. Є велике та маленьке синтетичні поля. Є гарна тренажерна зала. Це найголовніше для нас. Зала для теорії, де ми щодня розбираємо наші тренування. Робимо все, щоб команда грала в цікавий футбол.

Завжди будь-який тренер шукає підсилення. У нас ситуація дуже складна. Ми поїхали зі свого міста. Звісно, спробуємо, щоб наша команда була не гірше, ніж минулоріч, а можливо навіть сильнішою. Ми все для цього зробимо. Для цього ми працюємо щодня. І кожна людина, яка працює в структурі Металіста 1925 робить все, щоб команда вирішила ті завдання, які перед нами поставить керівництво", - наводить слова Кривенцова прес-служба харківського клубу.

Раніше виконавчий директор Металіста 1925 року Андрій Недєлін прокоментував кадрову ситуацію в харківському клубі.