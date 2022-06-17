Украина

На території центру було проведено роботи з ліквідації наслідків влучення російської ракети.

Харківський Металіст 1925 року розпочав відновлення своєї клубної інфраструктури після наслідків ракетних обстрілів з боку Росії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зокрема на території навчально-тренувального центру у селищі Високий провели роботи з ліквідації наслідків влучення ворожої ракети та частково привели до ладу територію та приміщення бази.

Вирву, куди потрапили ракета, засипали ґрунтом. Периметр вибуху, включаючи тренувальні поля, очистили від наслідків. Плівкою зачинили вікна на фасаді головної будівлі бази.

Наразі держкомісією встановлено та зафіксовано всі пошкодження. Найбільше постраждали інженерні комунікації та обладнання басейну.

Раніше Павелко заявив, що разом із Зеленським вони вирішили відновити футбол в Україні в умовах воєнного стану.