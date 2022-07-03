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Андрій Недєлін розповів про те, яку роботу зараз доводиться виконувати в клубі.

Виконавчий директор Металіста 1925 року Андрій Недєлін прокоментував кадрову ситуацію в харківському клубі, а також розповів про майбутній старт нового сезону в УПЛ.

"Станом на сьогодні слово "плани" — абсолютно неможливо застосовувати у нинішніх реаліях, якщо казати про життя Металіста 1925. Оскільки всі чудово знають, що ми були вимушені залишити місце своєї постійно дислокації через наближеність до фронту. Відтак плани ми можемо будувати тільки короткострокові та від цього відштовхуватися. Якщо казати про короткострокову перспективу, то 3 липня ввечері збираємося в селі Щасливе. Нам люб'язно Олександр Москаленко надав готель, умови для тренувального процесу для відновлення, все у нас там буде. За що йому окрема подяка.

Ми не будемо розселятися по квартирах. Ми надамо футболістам можливість мешкати на цій базі. Отримувати харчування, тренувальний та відновлювальний процес. Ми їдемо, як ми це назвали, на затяжні збори. Котрі триватимуть чотири місяці. А там вже самі футболісти вирішуватимуть тягнути їм свою родину в Щасливе чи залишити, як вони вважають, в більш безпечних місцях. Ми надаємо їм право вибору. Проте ми для себе визначили місцем постійної дислокації цей комплекс Княжа-арена. Відповідно з виїздами на виїзні матчі.

Повторюсь, що до кінця щось планувати навіть на найближчий місяць ми не можемо, бо в умовах постійної небезпеки ракетних обстрілів все може змінитися все в одну хвилину. Це всі чудово розуміють. Такі реалії.

Ми постійно в процесі обговорення та пошуку спаринг-партнерів. Конкретно у нас зараз є тільки Колос. З ними вже є конкретна домовленість. І продовжується пошук спаринг-партнерів. Наш головний тренер, Валерій Кривенцов бажає зіграти щонайменше шість поєдинків, приблизно, за півтора місяці підготовки. Зараз спочатку відбуватиметься закладка функціональної підготовки на сезон, буде два тижні дуже важкої бігової роботи. Звісно, що в цей період ніяких товариських матчів. Вони будуть вже ближче до старту чемпіонату. З кінця липня до 20 серпня шість матчів зіграємо.

Кадрова ситуація прозора. Ми даємо інформацію про гравців, які йдуть з команди та приходять до неї, щоб люди, в першу чергу, вболівальники нашої команди розуміли, що в нас відбувається. Це звичайний процес ротації, який властивий клубам з невеликими бюджетами. Ми знаходимося в постійному пошуку перспективних гравців та намагаємося переключитися на молодь у сьогоднішніх реаліях. Це нормальний процес. У цих гравців, які залишили команду — у них просто закінчилися контракти. І було обопільне рішення їх не продовжувати. Десь це йшло з боку гравця, бо він не хотів, можливо, знайшов десь кращі умови. Десь з боку клубу. Це нормальний процес. Хтось шукає кращі умови, а клуб шукає більш перспективних гравців. У цьому немає нічого такого. Ми не робимо ніякої трагедії.

Скоро будемо оголошувати про новачків. А якщо враховувати, що в нас була колосальна кількість травмованих, 4-5 постійно знаходилися поза ігровою практикою. Ми були вимушені відзаявляти в осінній частині чемпіонату гравців, бо у нас в заявці не вистачало місця. Думаю, що до початку чемпіонату ми маємо посилити 3-4 позиції стабільними гравцям і у нас все буде добре.

Хочеться казати дякую кожному з тих, хто вірою та правдою служив футбольному клубу Металіст 1925. Повторюсь, люди обирають собі краще життя. Хтось хоче залишитися за місцем проживання сьогодні. Десь хтось отримував тренувальну практику, десь комусь якісь умови запропонували, за сімейними обставинами деякі футболісти не стали підписувати нові контракти. Багато причин, ми ні з ким не сварилися. Кожному відходу є пояснення. І воно не завжди стосується наших сподівань або розчарувань. Є об'єктивні причини, тим більше, сьогодні. В основному вони пов'язані з війною.

Станом на сьогодні ми усно домовилися з більшістю гравців, які були у клубі про нові угоди. Постійно йде перегляд, йде селекція, йде трансферна робота. Шукаємо нових гравців на українському ринку.

Вимушено з України поїхали 60 легіонерів. Відтак будь-який український гравець, який хоч трошки влучає по м'ячу ногою, він дуже цікавий для багатьох клубів. Зараз, умовно кажучи, з першої п'ятірки пішли близько сорока якісних гравців. Легіонери не поїдуть до них. Тому перша п'ятірка вимушена в другій п'ятірці шукати собі підсилення. Друга та третя п'ятірка шукають в Першій та Другій лігах. Тобто у нас зараз, звісно рівень чемпіонату, ймовірно, трошки знизиться. Але будемо старатися, що поробиш. Ми також переглядаємо гравців і з Першої, і з Другої ліги. Включили селекціонерів у дуже щільну роботу. 24\7 переглядають відео, гравців у пошуку таких, які відповідатимуть параметрам, котрі задав Валерій Кривенцов, щоб у нас була можливість закрити проблемні зони.

В ідеалі ми хочемо підписати п'ять гравців на різні позиції. Вони б закрили нам усю заявку. Не дивлячись на те, що пішли, включно з легіонерами, одинадцять гравців, нам п'ять футболістів закривають усю заявку.

Стабільність ситуації з фінансуванням клубу напряму залежить від стабільності на лінії фронту. Знову ж таки все дуже складно прогнозувати та планувати. Але якщо ситуація не стає гіршою, якщо ворог не підбирається до Харкова набагато ближче, ніж він зараз є. Сподіваємося, що наші героїчні захисники не дозволять ні на крок наблизитися до Харкова. Тоді власники клубу заявляють про можливість фінансування клубу на наступний сезон. Так, бюджет зменшено, він сформований під умови військового часу, під потреби клубу, який сьогодні став клубом-кочівником. Тож, зараз у нас більшою мірою бюджет споживання, а не розвитку. Бо у нас буде дуже багато переїздів, у нас немає постійного місця проживання у багатьох футболістів. Це все дуже важко. Але навіть в такій перспективі ми бачимо впевненість власників клубу в тому, що у нас все буде добре: завтра, після завтра, після війни.

Ми стали заручниками ситуація до якої призвела війна. Футболісти, рік народження яких дозволяв залишити Україну та перебратися у більш безпечне місце, вони, звісно, скористалися такою можливістю, щоб зберегти своє життя. Ми були тільки за, щоб це сталося та сприяли тому, щоб всі, хто може залишити Харків та Україну це зробили. Зараз абсолютно не логічно говорити про повернення гравців 2004, 2005 років народження, деякі з яких вже підписали професійні контракти з клубами в Іспанії, Німеччині, Фінляндії. Їх батьки, все ж таки, хвилюються за їх життя і ми не в праві їм наказувати повертатися.

Відповідно, про ту сильну юнацьку команду, яка була у нас в минулому сезоні, з великим жалем повідомляємо, що їх не вдасться зібрати. Виключенням будуть ті гравці, яким станом на 24 лютого вже виповнилося 18 років та вони не могли залишити межі нашої країни. Ці футболісти розглядаються тренерським штабом, як підсилення, елемент ротації першої команди.

З юнацької команди на зимових зборах постійну ігрову практику отримували Юрій Потімков, Антоній Емере, Ігор Потімков. Оці хлопці, яких я назвав вони будуть залучені до зборів основної команди. Тренерський штаб розраховує на їх прогрес у цьому сезоні. Бо в цьому сезоні, як ніколи, молоді буде надано можливість проявити себе на фоні Прем'єри-ліги рівня сезону-2022\23.

Хоча, насправді ми не знаємо, яким буде цей рівень. Для нас цей сезон, назвемо його перехідним або сезоном військового часу, ми самі розуміємо і футболісти розуміють, що він важливий не так, як зі спортивної точки зору, а з точки зору ментальності. Старт нового сезону — це показ того, що Україна живе, розвивається і спорт тому підтвердження. Це має надати впевненості людям у завтрашньому дні. Відновленням чемпіонату ми проявляємо велику волю, бажання, щоб його організувати.

У футболістів, функціонерів, у всіх є велике бажання показати, що ми живі та досягнемо усіх цілей, які ми перед собою поставимо. У всіх горять очі, щоб вийти на футбольне поле і показати звичайним вболівальникам, звичайним українцям, що все у нас в країні ставатиме тільки краще з кожним днем", — наводить слова Недєліна прес-служба харківського клубу.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 розпрощався із сімома гравцями.