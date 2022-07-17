Україна

Володимир Шаран поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран прокоментував нічийний результат у контрольному матчі проти Львова (2:2).

"Львів грає за схемою, яку використовував раніше, і в минулому сезоні. Більше над тактикою потрібно працювати перед зустріччю з цією командою в УПЛ.

А так, гра для нас була важлива в тому сенсі, що це був перший бойовий матч з командою Прем’єр-ліги цього літа. І ми на фоні суперника побачили деяких наших гравців, які досить непогані в матчах проти команд нижчого рівня. А сьогодні ми побачили, що команда УПЛ ні в чому не поступалася нам, а в деяких компонентах навіть переважала. Радує мене те, що програючи 0:2, ми змогли зрівняти рахунок. Проявили характер і це всупереч вчорашньому важкому тренуванні.

Повернення легіонера Ловро Грайфонера? Ловро мені сподобався. Я побачив у ньому те, що очікую від опорного півзахисника – бажання, роботу із м’ячем і бійцівські якості", - наводить слова Шарана прес-служба закарпатського клубу.

Раніше повідомлялося, що Книш та Синьогуб покинули Минай.